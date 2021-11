Nagrody marszałka województwa łódzkiego od 3 do 6 tysięcy. Zobacz kto dostał

Komisja Konkursowa rozpatrzyła 40 wniosków i - uwzględniając środki finansowe przeznaczone na nagrody (100 000 zł) - wybrała 23 prace.

Nagrodzone prace promują region, a wyniki badań, przeprowadzonych przez autorów, są użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu.

W kategorii rozpraw doktorskich przyznano 7 nagród

- dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło z Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych Politechniki Łódzkiej za pracę „The preparation of fibrous and porous structures based on hyaluronic acid for applications in regenerative medicine (Otrzymywanie struktur włóknistych i porowatych na bazie kwasu hialuronowego do zastosowania w medycynie regeneracyjnej)” – nagroda 6000 zł;

- dr n. hum. Katarzyna Schatt-Babińska z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Zabytki nieruchome w rękach prywatnych – historia, zagadnienia ochrony i konserwacji na przykładach obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Łodzi” – nagroda 6000 zł;