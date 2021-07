Najlepsza libero Mistrzostw Polski Juniorek dołącza do Grot Budowlanych Łódź

Daria urodziła się 4 października 2002 roku, jest rodowitą poznanianką. W tegorocznych Mistrzostwach Polski Juniorek rozgrywanych w Olecku wraz z zespołem Enea Energetyk Poznań wywalczyła najwyższe miejsce na podium. Prócz złotego medalu otrzymała wyróżnienie dla najlepszej libero turnieju. Nasza nowa zawodniczka wśród swoich trofeów ma również brązowy medal 1 ligi kobiet wraz z drużyną Enei Energetyka Poznań.

- Niezmiernie cieszę się, że dołączam do takiego świetnego zespołu jak Grot Budowlani Łódź. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz szansa na pokazanie się z jak najlepszej strony. Dziękuję wszystkim za zaufanie i już nie mogę się doczekać wspólnego startu oraz spotkania ze wszystkimi na hali. Do zobaczenia! – powiedziała młoda libero, Daria Skomorowska.

- Daria, to kolejna młoda, utalentowana siatkarka, która idealnie wpisuje się w wizje naszego zespołu. Cieszę się, że dołączy do naszego klubu. Mam nadzieję, że Daria będzie dobrą zmienniczką Justyny – powiedział prezes, Marcin Chudzik.