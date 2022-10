Nasz mistrz Kajetan Duszyński z medalem w Domaniewicach i Łowiczu

Spotkania z młodzieżą odbyły się w ramach projektu "Dotknij olimpijskiego medalu", który Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi realizuje we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wśród młodzieży uczestniczącej w wydarzeniu w Domaniewicach była jedna z córek innego złotego medalisty olimpijskiego Zbigniewa Bródki. Zresztą domaniewicka podstawówka może pochwalić sie trzema absolwentami - olimpijczykami. Oprócz Zbigniewa Bródki są to jeszcze Artur Janicki i Cyprian Mrzygłód. Jednym z gości był znany trener Mieczysław Szymajda, ojciec sukcesów miejscowych sportowców.

Młodzież w Domaniewicach i Łowiczu miała okazję nie tylko posłuchać opowieści mistrza, ale też obejrzeć z bliska jego medal, lekkoatletyczne kolce, sztafetową pałeczkę i specjalny masażer.

Podczas spotkań, prowadzonych przez wiceprezesa RROl w Łodzi Tomasza Rosseta, prawdziwą furorę zrobiły ćwiczenia startu do biegu oraz zmiany pałeczki sztafetowej. Wiele radości przysporzyły wspólne zdjęcia i autografy, po które ustawiła się długa kolejka chętnych. Partnerem projektu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.