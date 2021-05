Nasz Nowy Dom w Poniatowie koło Sulejowa. Ekipa Katarzyny Dowbor zmieniła życie czteroosobowej rodziny z Poniatowa! 20.05.2021

TYLKO U NAS W Skierniewicach mieszkańcy sami ruszyli z pomocą samotnej matce. To nie pierwsza tak akcja skierniewiczan

Zbiórki pieniędzy dla osób potrzebujących już nikogo nie dziwią. Osób pokrzywdzonych przez los jest bardzo dużo i w każdym mieście znajdziemy wiele rodzin, którym wsparcie osób trzecich jest niezbędne. Jednak to co dzieje się w Skierniewicach zaskakuje wszystkich. Niejednokrotnie mieszkańcy miasta udowadniali, że są zakochani w pomaganiu. Robią to po raz kolejny.