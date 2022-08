Nie jeden, ale dwa szlagiery na Widzewie. Stadion Widzewa jest za mały

W piątek o godz. 20.30 na obiekt przy al. Piłsudskiego przyjeżdża Legia Warszawa, a dwa tygodnie później Widzew zmierzy się w Łodzi z fantastycznym liderem w tym sezonie PKOEkstraklasy Wisłą Płock. Nafciarze to jedyna drużyna z kompletem punktów. W poniedziałek wygrała 4:1 z Miedzią Legnica.

Wisła przewodzi tabeli nieprzerwanie od 17 lipca. Jako jedyna ugrała komplet punktów. Prócz beniaminka na rozkładzie ma Lechię (3:0), Wartę (4:0) oraz Lecha (3:1). I nie ma w tym przypadku, bo gra drużyny jest naprawdę niezła; zwłaszcza w ofensywie - ze zdrowym Rafałem Wolskim i stale zaskakującym Davo. W każdym meczu drużyna Pavola Stano strzeliła co najmniej po trzy gole.

Hiszpan Davo stał się samodzielnym liderem strzelców. Trafił po raz czwarty w sezonie. W 38 minucie nabiegł na piłkę dograną z prawej flanki i pewnym strzałem odzyskał dla Nafciarzy prowadzenie. Asystował mu Kristian Vallo - obecnie najlepszy asystent ligi (trzy asysty w dorobku). Oby forma Wisły słabła przed wizytą w Łodzi.

O meczu z liderem pomyślimy później – teraz najważniejsza jest Legia. Do północy trwał proces zwalniania miejsc karnetowych na mecz Widzewa z Legią. Na taki gest zdecydowało się już ponad 700 karnetowiczów, którzy dzięki temu uzyskali rabat na zakup abonamentu na nowy sezon. Od dziś zwolnione miejsca trafią do otwartej sprzedaży.Mało to jednak prawdopodobne.

Jak czytamy na oficjalnej stronie klubu widzew.com, spotkanie z warszawiakami cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przypomnijmy, że zapotrzebowanie na bilety przy okazji ostatniego meczu z Wojskowymi, rozegranego z udziałem publiczności, sięgało 50-60 tysięcy chętnych. Teraz jest podobnie, a wszyscy posiadacze karnetów mogą pomóc wypełnić Serce Łodzi udostępniając swoje krzesełko znajomemu, rodzinie lub innemu widzewiakowi.

Widzew przed meczem z Legią dokonał też poważnej kosmetyki na stadionie. Na południowej ścianie stadionowego budynku od strony alei Piłsudskiego pojawił się nowy herb Widzewa Łódź. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Klubu, a także przy wsparciu kibiców wpłacających środki na fundusz Widzew Plus. Stary herb i napis został zastąpiony przez większy i bardziej okazały. Klubowy symbol będzie teraz lepiej widoczny zarówno w dzień, jak i nocą, dzięki efektownemu podświetleniu. Dotychczasowy herb zawiśnie po drugiej części stadionu, skąd będzie widoczny dla przyjeżdżających do Łodzi pasażerów kolei.

- Cieszymy się, przy wsparciu kibiców możemy urzeczywistniać kolejne inicjatywy. Pojawienie się nowego herbu było bardzo ważną inwestycją dla wizerunku naszego Klubu. Na co dzień musimy się mierzyć z wieloma przeciwnościami, ale jeśli chodzi o współpracę z kibicami – układa się ona wzorowo – powiedział Mateusz Dróżdż, prezes Widzewa ą