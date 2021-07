Nie ma chętnych do pracy przy zbiorach owoców i warzyw w województwie łódzkim. Ile można zarobić? Co oferują pracodawcy?

Właściciele plantacji borówki amerykańskiej, czereśni, wiśni czy producenci ogórków gruntowych i innych warzyw mają poważny problem. Nie mogą znaleźć wystarczającej liczby chętnych pracy do pracy przy zbiorach. Na niektóre ogłoszenia nie odpowiada nawet jedna osoba.Pan Cezary szuka chętnych do zbioru ogórków gruntowych w okolicy Rawy Mazowieckiej. Pracownicy są potrzebni trzy dni w tygodniu, a proponowana stawka to 13-14 zł netto za godzinę pracy.Czytaj dalej

Pixabay