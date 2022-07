Niezmiernie ważne spotkanie żużlowców H. Skrzydlewska Orzeł Łódź

Łódzcy żużlowcy zmierzą się z ostatnim w tabeli, ale mającym tylko dwa punkty mniej Startem Gniezno. W pierwszym meczu łodzianie wygrali w Gnieźnie 55:35 (dwanaście punktów Brady’ego Kurtza, dziesięć Norberta Kościucha). Punkt bonusowy jest zatem pewny, ale podopieczni trenera Michała Widery chcą zgarnąć trzy punkty, a nie tylko jeden.

Zwycięstwo w meczu ze Startem powinno zapewnić łodzianom miejsce w pierwszej szóstce pierwszej ligi, która walczyć będzie w play-off. Pięćdrużyn jest już znanych: Polonia Bydgoszcz, Falubaz Zielona Góra, Wilki Krosno, Landshut Devils i Wybrzeże Gdańsk. Miejsce szóste zająć muszą łodzianie i w pierwszej rundzie play-off zmierzą się z głównym kandydatem do awansu – Polonią Bydgoszcz.

– Czeka nas niezmiernie ważne spotkanie - powiedział trener łodzian Michał Widera. – Cykl przygotowawczy rozpoczynamy już w środę treningiem na własnym torze. Jutro młodzieżowcy walczyć będą w Lesznie w drugim w półfinale Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, a w piątek znów wracamy na własny tor. Wiadomo, o co jedziemy. Nie ma nadmiernej pewności siebie, ale jest wiara we własne możliwości. Nie można lekceważyć drużyny Startu, jest teoretycznie w trudnej sytuacji, ale w Krośnie pokazali, że to trudny przeciwnik. Nastawiamy się na bardzo trudną walkę.

Żużlowcy H. Skrzydlewska Orzeł Łódź liczą, że w odniesieniu zwycięstwa pomogą im kibice. Bilety sprzedają się dobrze, a kosztują: normalny – 40 zł, ulgowy (wiek 8-18 lat) – 20 zł, ulgowy junior (do lat 7) – 10 zł. Bilet VIP normalny – 150 zł, bilet VIP ulgowy (wiek 8-18 lat) – 60 złm bilet VIP ulgowy junior (do lat 7) – 10 zł.

Sprzedaż biletów on-line odbywa się na portalu kupbilet.pl. Wejściówki można nabywać także w kwiaciarni H. Skrzydlewska na Moto Arenie Łódź.

Partnerem Orła Łódź jest lokalna firma HD Punkt, oficjalny dystrybutor CANAL+ w Łodzi. HD Punkt już drugi sezon wspiera klub oraz organizuje atrakcje dla najwierniejszych kibiców Orła. Zapraszamy wszystkich do salonów CANAL+ Manufakturze oraz C.H. Tulipan a także w Tomaszowie Mazowieckim.

– Ostatni mecz z Polonią Bydgoszcz, przegrany minimalnie, nas zbudował – dodał trener Michał Widera. – Widać w drużynie zasoby, które jeszcze chcemy wyciągnąć. Duże możliwości są w naszych zawodnikach. Jeżeli wszystkie elementy zagrają w końcówce, to możemy na finiszu ligi sprawić niespodzianki.

Drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź wystąpi w najsilniejszym składzie.

– Brady Kurtz po ostatnich dwóch meczach, kiedy nie jeździł w ligach zagranicznych, dopiero w tym tygodniu odzyskał animusz i wystartował w lidze szwedzkiej, Luke Becker pojeździł w Anglii, Niels Iversen w Danii Szwecji – oznajmił trener Michał Widera. – Ich wyniki sprawiają, że jestem optymistycznie nastawiony do najbliższego meczu. Chcemy wygrać z przytupem.

