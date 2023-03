Niezwykłe cmentarzysko kiosków koło Brzezin. W Dąbrówce Małej składują kioski "Ruchu"

Niezwykłe cmentarzysko koło Brzezin. W Dąbrówce Małej składują kioski "Ruchu"

Tego miejsca nie trudno znaleźć. Stare kioski widać zaraz przy wjeździe do wsi. Wszystkie kiedyś należały do „Ruchu”. Sprzedawano w nich prasę, napoje, bilety komunikacji miejskiej. Ale skończyły swój żywot i trafiły do Dąbrówki Małej.

Znajdują się tam kioski z miejsc nierentownych na terenie Łodzi i województwa – wyjaśniał kilka lat temu Wojciech Paczyński, rzecznik prasowy firmy „Ruch“ S.A. – Nie wszystkie przeznaczone są do kasacji, część w ramach optymalizacji postawimy w innych miejscach, jeszcze inne zostaną wyremontowane. W tym sensie „cmentarzysko“ to tak naprawdę punkt przerzutowy kiosków, coś w rodzaju ich magazynu. Takich miejsc mamy w Polsce 16, znajdują się w każdym województwie.

Jednak najbardziej znane jest to pod Brzezinami. Pani Justyna mieszka naprzeciwko tego cmentarzyska. Nie pamięta już ile lat istnieje, ale ta działka należała do jej rodziny.