O ile wzrosła wysokość płacy minimalnej w 2021 roku? Kto dostanie większą pensję? Wynagrodzenie minimalne w 2021 roku 27.01.2021

O ile wzrosła wysokość płacy minimalnej w 2021 roku? Kto dostanie większą pensję? Wynagrodzenie minimalne w 2021 roku

Rząd już we wrześniu ubiegłego roku ustalił, że płaca minimalna sięgnie w 2021 roku 2,8 tys. zł brutto. Decyzja ta była poprzedzona konsultacjami z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi w ramach Rady Dialogu Społecznego. Stronom nie udało się osiągnąć porozumienia, dlatego ostateczną decyzję podjął w tej kwestii rząd. Związkowcy proponowali wtedy podwyżkę do 3.100 zł brutto. Z kolei pracodawcy postulowali utrzymanie stawki z 2020 roku, tłumacząc to wybuchem pandemii.

Ostatecznie stanęło na 2.800 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 200 zł w stosunku do poprzedniego roku. Na rękę, czyli netto, wynosi to niemal 2062 zł. Kwota płacy minimalnej może być niższa, jeśli na przykład pracownik odkłada od 2 do 4 procent na konto w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), albo wyższa, jeśli ma mniej niż 26 lat. To ostatnie bierze się stąd, że młody pracownik nie musi płacić podatku PIT.