Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Łodzi skromniejsze niż zwykle, ale równie poruszające. Dni Pamięci 2021 27.01.2021

Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Łodzi skromniejsze niż zwykle, ale równie poruszające. Dni Pamięci 2021 XI Dni Pamięci - Łódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu rozpoczną się w środę 27 stycznia uroczystościami na Stacji Radegast. Pozostałe wydarzenia tegorocznej odsłony przedsięwzięcia odbędą się w formule online.

Już po raz jedenasty Łódź będzie obchodzić Dni Pamięci. 27 stycznia uczczony zostanie, ustanowiony przez ONZ, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Współorganizatorami obchodów są Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi. W środę na Stacji Radegast (oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych) o godz. 12 nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem (dla zainteresowanych zapewniona jest transmisja online). - Ten rok jest wyjątkowy, bowiem wszystkie nasze działania, poza złożeniem kwiatów, odbędą się online co jest spowodowane obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Wszyscy jednak mamy poczucie ogromnej misji jaką niosą ze sobą powołane przez nas jedenaście lat temu Dni Pamięci - podkreśla Artur Hofman, prezes zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 27 stycznia od godz. 14 udostępni online filmy edukacyjne pod wspólnym hasłem „Piramida nienawiści. Jak powstają totalitaryzmy?”. Filmy mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i edukatorów - zajęcia przygotowane przez instytucję opierają się na analizie pięciostopniowej skali uprzedzeń stworzonej przez amerykańskiego psychologa Gordona Allporta. Praca na tytułowej Piramidzie Nienawiści pozwoli prześledzić krok po kroku jak powstawały i działały wielkie XX-wieczne totalitaryzmy: nazizm, faszyzm i komunizm.

A o godz. 18 rozpocznie się wykład „Auschwitz-Birkenau. Historia obozu”, który poprowadzi Adam Sitarek pracujący w Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik projektu „Leksykon getta łódzkiego”. Działalność edukacyjna to główny element tegorocznych Dni Pamięci. Edukatorzy z Muzeum Getta Warszawskiego, dr Halina Postek i dr Wiesława Młynarczyk, przez trzy dni przeprowadzą lekcje online dla szkół podstawowych i średnich. Program zajęć został oparty na dziełach literackich, oferta skierowana jest do uczniów w wieku 15-18 lat. Wirtualne lekcje rozpoczną się dzień przed oficjalnymi obchodami i potrwają do końca tygodnia, a wezmą w nich udział szkoły z Łodzi i innych miejscowości województwa łódzkiego.