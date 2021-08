Obchody ku czci walczących z nazizmem pod pomnikiem Pogromców hitleryzmu z czasów PRL. Policjanci z Wielunia badają czy propagowano komunizm

ODDALI CZEŚĆ WALCZĄCYM Z FASZYMEM

Przykra sprawa. Uważam, że nie daliśmy ani jednego powodu do osądu, że hołdujemy Związkowi Sowieckiemu, czy coś w tym stylu. Chodziło o oddanie czci wszystkim „pogromcom hitleryzmu”, bez względu na narodowość. Uroczystość miała charakter patriotyczny – przekonuje Marek Chałupka, właściciel pomnika upamiętniającego żołnierzy, którzy w styczniu 1945 r. położyli kres niemieckiej okupacji ziemi wieluńskiej.

Pomnik Pogromców hitleryzmu z czasów PRL stoi na jego prywatnej działce rekreacyjnej w Młynisku niedaleko Wielunia. Został tutaj przewieziony po tym, jak wojewoda łódzki wydał decyzję o jego usunięciu z centrum Wielunia na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Uroczystość przy pomniku, z której teraz muszą tłumaczyć się policji jej organizatorzy, odbyła się w czerwcu br.

Jak informuje st. asp. Katarzyna Grela, oficer prasowy wieluńskiej policji, złożone zostało zawiadomienie, które dało podstawę do wszczęcia postępowania. Mundurowi sprawdzają, czy podczas uroczystości doszło do rozpowszechniania symboliki ustroju totalitarnego, na co są paragrafy w Kodeksie karnym.