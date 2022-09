Obywatelskie ujęcie w Wieluniu. Pijany kierowca uderzył w zaparkowany samochód

Badani alkomatem wykazało, że 30-letni kierowca, który spowodował kolizję był pijany. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i przewieziony do wieluńskiej komendy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu do do 2 lat więzienia, utrata uprawnień do kierowania pojazdami oraz grzywna. 30-latek odpowie też za spowodowanie kolizji.