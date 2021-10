Od rana protest pod ZWiK. Pracę stracić ma związkowiec za "oczernianie" prezesa ZDJĘCIA

Pracownicy ZWiK od rana czekają na członka zarządu spółki Vadima Stasiaka (prezes Jacek Kaczorowski jest na zwolnieniu - red.). Chcą wyjaśnień w sprawie próby zwolnienia Stanisława Jędrzejczyka, ale póki co Stasiak w spółce się nie pojawił. Na sesji Rady Miejskiej radny Bartłomiej Dyba-Bojarski zgłosił wniosek o informację prezydent na temat sytuacji w spółce, zaznaczył też, że z UMŁ powinien zostać wydelegowany urzędnik by na miejscu uspokoić sytuację. Wniosek odrzucono większością głosów radnych KO.

Jędrzejczyk był gościem jednej z debat Radia Łódź na temat sytuacji w miejskich spółkach Łodzi. Mowa była m.in. o sporze zbiorowym. Trzy z sześciu związków w ZWiK chce podwyżek (350 zł brutto) dla całej załogi, jednakże prezes Jacek Kaczorowski stoi na stanowisku, że nie jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Tymczasem w październiku podwyżki - od 100 do 1,8 tys. zł - jak stwierdził Jędrzejczyk, otrzymało kilkudziesięciu pracowników pionu technicznego, kierownicy i majstrowie. Tłumaczono to koniecznością uprzedzenia odejść pracowników, acz Jędrzejczyk ocenił, że to zagrywka na skłócenie załogi. Prezesa Kaczorowskiego określił m.in. mianem "mistrza manipulacji" i "mistrza w ustawianiu ludzi, szczuciu jednych na drugich".