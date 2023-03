Oddano do użytku nowy blok operacyjny w rawskim szpitalu

Na oficjalnym otwarciu nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz centralnych. Wśród nich był Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia.

– To co mnie urzekło w budowie tego pięknego obiektu, to fakt, że tyle samorządów w tym uczestniczyło. Pięć samorządów gminnych, miasto i powiat. Ten budynek jest bardzo dobrze zaprojektowany. Trzy sale operacyjne idealnie zabezpieczą niezbędne potrzeby mieszkańców. Razem ze starostą współpracujemy już siedem lat. Były trudne lata przejęcia tego szpitala. Uruchamiania go na nowo pod nadzorem starostwa. Widzę, że szpital bardzo dobrze się rozwija i dlatego rozmawiamy z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby również miał go w swojej opiece – mówił Maciej Miłkowski.