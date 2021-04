Oszust chciał wywieźć z zakładu w Radomsku sprzęt AGD za 109 tys. zł

Podwyżki mandatów za wykroczenia drogowe. Nowe przepisy mogą zwiększyć karę do 5 tysięcy złotych!

Średnia płaca w Polsce dochodzi do 5 tysięcy złotych. Maksymalny mandat nie zmienia się od 1997 roku, ale rząd chce go podwyższyć. Ostatnie zapowiedzi mówią o nawet 10-krotnej podwyżce, czyli do 5 tysięcy złotych.