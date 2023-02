Otwarcie Pana Precla przy Piotrkowskiej w Łodzi. Będą darmowe precle dla pierwszych klientów ZDJĘCIA

Pan Precel. Kultowe precle od piątku 24 lutego także w Łodzi

Darmowe precle na otwarcie Pana Precla w Łodzi

W piątek (24 lutego) klienci mogą liczyć na darmowe precle . Każdemu przysługuje jedna sztuka, będą wydawane w godz. 7-20. Jeśli ktoś polubi Pana Precla w mediach społecznościowych i udowodni to sprzedawcy, dostanie gratis aż dwa precle.

Pan Precel w Łodzi. Ile kosztują precle?

Pan Precel. Skąd pomysł na precle?

Pan Precel to marka wywodząca się z Wrocławia. Inspiracją do jej powstania były rumuńskie przekąski covrigi. To powstające na oczach klienta precle, które w Rumunii można kupić niemal na każdym rogu. A szefowa Pana Precla pochodzi właśnie z tego kraju.