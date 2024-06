Niedawno pisaliśmy o trudnej sytuacji na lotach okołomajówkowych na trasie Łódź- Bergamo. Dwa razy wystąpił tzw. overbooking. To oznacza, że sprzedanych biletów na lot było więcej niż miejsc w podstawionym samolocie. Nie było możliwości, by wszyscy się zmieścili.

Jak dodaje była to sytuacja bez precedensu, bo w Łodzi do tej pory w przypadku braku miejsc pasażerowie albo sami rezygnowali z lotu chętnie przyjmując proponowane przez linie atrakcyjne zadośćuczynienie albo razem z personelem lotniska udawało się znaleźć jakieś rozwiązanie.

Ale pechowi pasażerowie nie posłuchali poleceń. - Zamiast czekać przeszli przez boarding i niezauważeni wsiedli do samolotu - podkreśla Gnacikowska. - Pracownicy handlingu ich odnaleźli i poprosili o opuszczenie samolotu. Państwo nie zastosowali się do tej prośby, w związku z tym została wezwana straż graniczna - zaznacza rzeczniczka.

Natomiast później… złożyli do lotniska reklamację na zachowanie personelu. Gnacikowska zaznacza, że chociaż sytuacja rzeczywiście mogła być dla pasażerów stresująca, to spowodował ją brak stosowania się do poleceń personelu lotniska.

-Przygotowaliśmy i wyślemy odpowiedź. Nie czujemy się winni - zaznacza.

Overbooking to sytuacja, w której na dany lot sprzedanych zostało więcej biletów niż jest miejsc w samolocie. Jeśli wszyscy z biletami pojawią się na lotnisku część pasażerów musi zostać. Takie sytuacje zdarzają się zwykle w okresach największego szczytu, np. przed świętami, w wakacje, czy właśnie w okolicy długich weekendów. Zgodnie z przepisami pasażerom w takiej sytuacji przysługuje zwrot za bilet, a także rekompensata finansowa od linii: 250 euro za lot na dystansie do 1,5 tys. km, 400 euro za lot od 1,5 do 3,5 tys. km, do tego ewentualnie także vouchery na posiłki, hotel i dojazd do lotniska docelowego. Jeśli liniom uda się bardzo szybko przewieźć pasażera, kwoty te mogą być zmniejszone.