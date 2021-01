Pałac i park w podwieluńskiej Rudzie w zimowej scenerii. Ma tutaj powstać dom seniora ZDJĘCIA

Ambitne zadanie tchnięcia nowego życia w podworski majątek postawił sobie Waldemar Kluska, prezes Stowarzyszenia „Tacy Sami”. Organizacja prowadzi w Wieluniu ośrodek rehabilitacyjny, którego budowa też wydawała się karkołomnym zadaniem, a dziś to miejsce o silnej pozycji. Obecnie z zajęć terapeutycznych korzysta w nim 80 osób o różnym stopniach niepełnosprawności pod opieką wykwalifikowanej kadry rehabilitantów. Zdobyte tu doświadczenia dają asumpt do rozszerzenia działalności.

- Pomysł utworzenia w pałacu w Rudzie domu seniora dziennego pobytu to ukłon w stronę naszych rodziców, dziadków, aby bezpiecznie i godnie, w pięknym otoczeniu, mogli cieszyć się jak najdłużej swoim życiem. Pałac wraz z parkiem i zabudowaniami gospodarskimi daje możliwości realizacji wielu przedsięwzięć dla osób starszych i niepełnosprawnych. Łączy się tu szacunek do przodków, dbałość o ludzi współcześnie żyjących i myślenie o przyszłości. Poprzez przywrócenie tego obiektu do życia planujemy utworzyć również miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych przy obsłudze obiektu i parku – mówi Waldemar Kluska.