Pasaż Schillera w Łodzi prawie gotowy. Poprawiono stojaki, które krytykowali rowerzyści ZDJĘCIA

Trwa jeszcze budowa głównej atrakcji pasażu, czyli stołu wodnego z wyrytą na granitowym blacie mapą starej Łodzi, po której korytem rzeki Łódki płynąć będzie woda. Na razie gotowa jest podstawa stołu. Niemal gotowa jest za to fontanna posadzkowa, która znajdować się będzie w obniżeniu nawierzchni. Na placu ma też być ustawiony plac zabaw.

- Większość prac jest wykonana, pozostaje uruchomienie fontanny po podłączeniu do zasilania i wykonanie prób technicznych. Przed wykonawcą prace wykończeniowe i porządkowe. Pod koniec września planowane są odbiory inwestycji, a to znak, że za kilka tygodni odmieniony Pasaż Schillera zostanie oddany do użytkowania – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.