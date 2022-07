Pewne zwycięstwo żużlowców H. Skrzydlewska Orzeł Łódź. Będzie play-off i dodatkowa premia sponsora

Początek należał do ostatniej w tabeli drużyny Startu Gniezno. Szymon Szlauderbach i Michael Jepsen Jensen pokonał Brady’ego Kurta i Norberta Kościucha. W drugim wyścigu zawiódł faworyzowany Mateusz Dul, na szczęście wygrał Nikodem Bartoch i łodzianie wywalczyli remis. Dwa następne biegi wygrane po 4:2 przez łodzian (zwyciężyli Niels Kristian Iversen i Luke Becker) wyrównały stan meczu na 12:12.

Niecodzienny przebieg miał wyścig piąty - najpierw upadł z własnej winy Oskar Fajfer, a w powtórce wyczyn kolegi powtórzył Szymon Szlauderbach. Norbert Kościuch i Marcin Nowak pojechali we dwójkę i wygrali 5:0. Niels Kristian Iversen w drugim swoim starcie w biegu szóstym był najlepszy i łodzianie objęli prowadzenie 21:14.

To były przełomowe momenty meczu. Gospodarze zdominowali rywali, którzy nie wierzyli już, że coś mogą osiągnąć. Dwie kolejne wygrane 5:1 pozwoliły łodzianom po ośmiu biegach prowadzić 31:16.

Pięć następnych wyścigów kończyło się remisami po 3:3. Jako pierwsi i ostatni przyjeżdżali goście, ale łodzianie zajmowali drugie i trzecie miejsca. Przed biegami nominowanymi gospodarze prowadzili 46:31.

Scenariusz czternastego biegu był taki sam - znów remis, a łodzianie na drugiej i trzeciej pozycji. Goście mieli dwóch bardzo dobrych zawodników: Michaela Jepsen Jensena i Antonio Lindbaecka. To było jednak zbyt mało, by pokonać łodzian.

Ostatni wyścig dostarczył kibicom nie lada emocji. Była piękna walka i wygrana Brady’ego Kurta, a do remisu 3:3 zdążyliśmy się przyzwyczaić. Kibice wychodzili ze stadionu zadowoleni.