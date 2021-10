PGE Skra Bełchatów w końcu złamała rywali ze Stali. Komplet zwycięstw PGE Skry. Zdjęcia

Siatkarze PGE Skry do meczu przystąpili w nieco innym składzie, niż w pierwszych kolejkach. Dicka Kooya zastąpił Mikołaj Sawicki, który z treningu na trening radzi sobie coraz lepiej i teraz otrzymał szansę od trenera Slobodana Kovaca.

Bełchatowianie doskonale rozpoczęli mecz od 5:0 i ostatecznie wygrali seta 25:17. Drugiego wygrała Stal 25:19 i doprowadziła do remisu. Trzeci set był najbardziej zacięty. Końcówka przyniosła sporo emocji, ale to PGE Skra triumfowała 25:23 i była bliżej zwycięstwa w całym spotkaniu. Przyjezdni okazali się lepsi w czwartej partii i wygrali 25:21.

W tie-breaku PGE Skra wróciła już do dobrej dyspozycji, zarówno w bloku, jak i zagrywce, co mogło ustawić ostatnią partię meczu. Bełchatowianie prowadzili 5:2, Mikołaj Sawicki wcale nie zwalniał ręki na zagrywce i zdobył kolejne dwa punkty! Piąty set dostarczył nie lada emocji. Goście potrafili wyrównać. Było 14:14, a nawet mieli piłkę meczową przy stanie 16:15. Cenne punkty Aleksandra Atanasijevicia, Mateusza Bieńka i Milada Ebadipoura dały ciężko wywalczone zwycięstwo 20:18 w piątym secie i 3:2 w całym spotkaniu.

MVP meczu został Mateusz Bieniek.

Teraz bełchatowianie jadą na mecz do mistrza Polski Jastrzębskiego Węgla, który przegrał w Warszawie z Projektem.

PGE Skra Bełchatów - Stal Nysa 3:2 (25:17, 19:25, 25:23, 21:25, 20:18)

PGE Skra: Grzegorz Łomacz, Milad Ebadipour 12, Karol Kłos 8, Aleksandr Atanasijević 22, Maciej Sawicki 15, Mateusz Bieniek 17, Kacper Piechocki (libero) oraz Robert Milczarek, Damian Schulz, Mihajlo Mitić. Trener: Slobodan Kovac.

Inne mecze:

Zaksa Kędzierzyn-Koźle – LUKLublin 3:0, Projekt Warszawa – Jastrzębski Węgiel 3:2, Warta Zawiercie – GKSKatowice 3:1, Resovia Rzeszów – Czarni Radom, Trefl Gdańsk – Cuprum Lubin.

1.Zaksa Kędzierzyn93-09-0

2.Warta Zawiercie 93-09-3

3. Projekt Warszawa83-09-3

4.PGESkra Bełchatów73-09-5

5.Jastrzębski Węgiel72-18-4

6.GKSKatowice52-17-5

7.Ślepsk Suwałki31-14-3

8.Resovia Rzeszów31-13-3

9.Trefl Gdańsk 10-23-6

10.AZSOlsztyn10-22-6

11.Stal Nysa10-32-9

12.Cuprum Lubin00-22-6

13.Czarni Radom00-20-6

14.LUKLublin00-31-9

Następna kolejka:

24.10: Jastrzębski Węgiel – PGESkra Bełchatów (14.45).