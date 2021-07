Pielgrzymuje z krzyżem przez Polskę. Odwiedził Sieradz ZDJĘCIA

Roman Zięba należy do organizacji "Pielgrzymka Bożego Miłosierdzia" zrzeszającej 22 byłych więźniów, którzy przebywając w zakładach karnych nawrócili się. - Pielgrzymujemy, błogosławiąc ziemię nogami już od 12 lat - mówi. - Można nas spotkać nie tylko w Polsce, byliśmy między innymi w Rosji, Stanach Zjednoczonych, na Kubie. Zawsze mamy z sobą krzyż, dlatego też idą znakiem krzyża przeszliśmy przez dwa lata Szwecję. Najczęściej chodzimy samotnie, ale bywa też że i we dwóch.Raz szliśmy w pięciu. Wyszliśmy wówczas z Łodzi i doszliśmy do Rzymu wioząc dla papieża obraz Chrystusa.

Niecodzienny pielgrzym twierdzi, że spotyka się podczas wędrówki z sympatią ludzi. - Nikt mnie nie zlekceważył, a krzyż przyciąga - mówi. - Ludzie podchodzą, ściskają mnie, niektórzy płaczą, całują krzyż, klękają. Proponują też poczęstunek, gościnę. Śpię różnie, bywa że na przystanku autobusowym też.