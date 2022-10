Pierwszoligowy hit w rocznicę urodzin patrona stadionu ŁKS

Będzie to pojedynek czołowych ekip pierwszoligowej tabeli Gospodarze plasują się na drugim miejscu w rankingu, a przyjezdni na trzecim. Pojedynek byłych drużyn ekstraklasy elektryzuje od dawna kibiców obu ekip. Wszystko zresztą wskazuje, że na trybunach zasiądzie ich spokojnie ponad 10 tysięcy i byłby to rekord tegorocznego sezonu na meczu ligowym na tym obiekcie. Rywal też będzie mógł liczyć na doping swoich fanów. Do Łodzi przyjechać ma od 300 do 500 kibiców Arki. Mecz rozegrany zostanie w 115 rocznicę urodzin Władysława Króla, patrona stadionu. To także ostatnia potyczka ełkaesiaków w rundzie jesiennej na swoim obiekcie.