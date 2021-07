Pierwszy w historii złoty medal letnich igrzysk olimpijskich dla łodzianina. To Król Kajetan Duszyński z AZS Łódź. Zdjęcia

Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów (Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński) zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio! Wynik polskiej sztafety 3.09,87. To rekord Europy, rekord olimpijski i drugi wynik wynik w historii lekkiej atletyki. Kajetan Duszyński to czterystumetrowiec z AZS Łódź, podopieczny trenera Krzysztofa Węglarskiego i prezesa Lecha Leszczyńskiego.

To pierwszy w historii złoty medal letnich igrzysk olimpijskich dla sportowca z Łodzi. Złoto mieliśmy w zimowych igrzyskach dzięki Zbigniewowi Bródce w Soczi 2014.

Wcześniej Łódź miała najwyżej wicemistrzów letnich igrzysk olimpijskich. Byli to: Marek Bajor (piłka nożna, Barcelona 1992, Krzysztof Kołomański (kajakarstwo górskie, Sydney 2000), Tomasz Łapiński (piłka nożna, Barcelona 1992, Mieczysław Nowicki (kolarstwo szosowe, Montreal 1976), Artur Partyka (lekkoatletyka, skok wzwyż, Atlanta 1996), Piotr Stępień (zapasy, Barcelona 1992), Jan Tomaszewski (piłka nożna, Montreal 1976), Jadwiga Wajs (lekkoatletyka, rzut dyskiem, Berlin 1936), Tomasz Wieszczycki (piłka nożna, Barcelona 1992).