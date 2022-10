„Piłkarskie Orły”. Marek Hanousek otrzymał pamiątkowy medal

Widzewiak strzelił trzy gole w wyjazdowym meczu Pucharu Polski z KKS Kalisz. Dwie bramki uzyskał w ciągu 120 minut gry, a jedną w konkursie rzutów karnych. Piłkarz drużyny z al. Piłsudskiego, urodzony w Dolnych Kralovicach w Czechach, nie mógł zainaugurować sezonu w pierwszej kolejce, bowiem leczył kontuzję. Do Widzewa dołączył nieznacznie później, ale rozpoczął z wysokiego C.

- Cieszę się, że udało mi się zostać pierwszym laureatem tego rankingu - powiedział widzewiak po odebraniu nagrody. - To na pewno wspaniała pamiątka dla piłkarza, szczególnie, że jest to moje pierwsze wyróżnienie po awansie drużyny do polskiej ekstraklasy. Inna sprawa, że nie byłoby goli bez współdziałania drużyny i dlatego to także wyróżnienie dla moich kolegów. Liczę, że nie poprzestanę na tej jednej nagrodzie. Staram się nadal rozwijać piłkarsko, a zdobywanie goli cieszy wszystkich, nie tylko zawodowych piłkarzy. To przecież sól futbolu.

Warto przypomnieć, że Marek Hanousek przed transferem do Widzewa w lutym 2021 roku, występował w czeskim zespole MFK Karvina. Wcześniej przez wiele lat grał w zespole Dukla Praga. Ma też w zawodowym CV występy w Viktorii Pilzno, z którą w sezonie 2012/2013 wywalczył mistrzostwo kraju.