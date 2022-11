„Piłkarskie Orły” w regionie łódzkim. Piłkarki TME SMS czekają na puchar

Podopieczne trenera Marka Chojnackiego strzeliły w listopadowych dwóch meczach trzy bramki (dwie Dominika Kopińska i jedną Wiktoria Zieniewicz), ale zdobyły tylko trzy punkty. Przegrały ważny mecz z Górnikiem w Łęcznej. Te trzy trafienia nie dały łodziankom wysokich miejsc w naszym listopadowym rankingu „Piłkarskie Orły”.

Liderką na ogólnopolskiej liście jest piłkarka, która strzeliła trzy gole... właśnie łodziankom. To Klaudia Miłek - wykorzystała dwa karne i przypieczętowała sukces w końcówce meczu.

Spośród łodzianek najwyżej plasuje się Magdalena Dąbrowska, która w listopadowych meczach rezerw TME SMS Łódź strzeliła trzy gole. Obie nasze drużyny, czyli pierwszy, mistrzowski zespół TME SMS Łódź oraz rezerwy jeszcze będą miały okazje na podwyższenie swego bramkowego dorobku.

Obie drużyny grają w 1/16 finału Pucharu Polski. Obie na wyjazdach. W sobotę o godz. 12 mistrzynie z TME SMS zagrają w Koninie z Medykiem, natomiast rezerwy łódzkiego klubu mają zdecydowanie łatwiejszego rywala, bo to także rezerwowa drużyna Pogoni Tczew. Ten mecz rozegrany zostanie w niedzielę o 12. Rywalki z Tczewa w pięciu meczach tego sezonu odniosły pięć zwycięstw, strzeliły 47 goli, a nie straciły ani jednego. Taki dorobek może szokować straszyć, ale do momentu, kiedy ujawni się, na jakim szczeblu rozgrywek został ten dorobek osiągnięty. To dopiero IV liga.