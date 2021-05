Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk trenowali z młodzieżą MSMS, podopiecznymi Łódzkiej Akademii Piłki Ręcznej. Zdjęcia

Międzynarodowa Szkoła Mistrzowstwa Sportowego „Edukacja i Sport”, ul. Jarosławska 29 w Łodzi, zorganizowała interesujące zajęcia dla młodzieży szkolnej.

- Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk przyjechali do Łodzi na zajęcia prowadzone przez naszego partnera Łódzką Akademię Piłki Ręcznej oraz po to, by poznać szkolną drużynę szczypiornistów z drugiej klasy liceum - informuje Izabella Rześniowiecka-Walter z Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Edukacja i Sport” w Łodzi.

Spotkanie było okazją do rozmowy z trenerem Wybrzeża Gdańsk Mariuszem Jurkiewiczem czy Mateuszem Jachlewskim - byłym reprezentantem Polski, srebrnym medalistą Mistrzostw Świata, medalistą Ligi Mistrzów (z zespołem Vive Kielce), jak również z dyrekcją szkoły - Januszem Rześniowieckim oraz Tomaszem Morągiem - właścicielem Łódzkiej Akademii Piłki Ręcznej.

Tydzień temu drużyna złożona z uczniów MSMS, broniący barw Anilany Łódź, po trzech zwycięskich meczach znalazła się wśród 8 najlepszych drużyn w Polsce. Teraz czas na kolejne zmagania, by dotrzeć do finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.