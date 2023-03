Piłkarze Widzewa chcieli zejść z treningu. Bartłomiej Pawłowski o powołaniach do kadry

– Jasne, że liczyłem na powołanie do kadry - mówił Bartłomiej Pawłowski, będąc w doskonałym humorze. - Ciężko grając w piłkę zawodowo, nie chcieć grać w reprezentacji. Nie załamało mnie to jednak. Raczej mieliśmy bekę w szatni. Trener Janusz Niedźwiedź w dniu ogłoszenia powołań zarządził trening o 11. Ogłoszenie powołań było o 12. Mówimy: trenerze schodzimy dziś z treningu za pięć dwunasta, żeby sobie pooglądać konferencję z trenerem kadry. Było wesoło. Szkoda.

- Grałem w U19, U21, do piątku miałem nadzieję, że zagram w reprezentacji seniorów - mówił z przymrużeniem oka Bartłomiej Pawłowski. I dodał: - Mam do tego luźne i ambitne podejście. Wiem, że stać mnie na to, by rozegrać dobry sezon, dużo dobrych meczów. Ale wiadomo, że patrzy się bardziej na młodych. Też kiedyś byłem młody. Starszy gracz nie może już popełniał błędów, młodszy może. Czas ucieka, moje szanse się zmniejszają, ale póki gram w piłkę, to chciałbym trafić do reprezentacji.

Jeszcze wszystko przed Bartłomiejem Pawłowskim. Wiodący piłkarz Widzewa miał pecha, że akurat wizyta selekcjonera miała miejsce podczas meczu Widzewa z Wartą, który zupełnie się nie udał całej łódzkiej drużynie.

Teraz w ekstraklasie jest przerwa. Widzew zagra w niedzielę sparing z Jagiellonią.