Z Panathinaikosu Ateny do Widzewa. Grał w Lidze UEFA. Jego brat pracował z Januszem Niedźwiedziem

Ksawier Popiela to brat tragicznie zmarłego Krystiana Popieli, który grał w Stali Rzeszów pod wodzą trenera Janusza Niedźwiedzia.

20-letni Krystian Popiela zginął 9 września 2018 roku. Jego auto wypadło z drogi na autostradzie A4 w miejscowości Wola Wielka.

- Tak, wczoraj na autostradzie Krystian Popiela zginął w wypadku samochodowym – mówił ówczesny trener Stali Janusz Niedźwiedź. – Trudno było nam w to uwierzyć, ale potwierdził to jego wujek. Samochód Krystiana wypadł przez barierki, przekoziołkował. To był wspaniały, wesoły człowiek. Krystian to dusza towarzystwa i bardzo dobry piłkarz, którego od dawna chciałem mieć w mojej drużynie. Na razie chcemy się spotkać we własnym gronie i nie myślimy o niczym innym. Myślami jesteśmy tylko przy Krystianie - mówił Janusz Niedźwiedź, trener Stali Rzeszów.