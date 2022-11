Piosenkarka Tatiana Okupnik promuje łódzki kompleks Monopolis

Tatiana Okupnik z ekranu puszcza oko do widza i z rozbrajającym uśmiechem przekonuje, że Monopolis „To jej miejsce”. Reklama zbiegła się z powrotem artystki na scenę muzyczną wraz z singlem „Mama (idzie w długą)”.

Ten właśnie utwór towarzyszy solistce przez cały spot. Tatiana Okupnik w kolejnych ujęciach pojawia się w miejscach najbardziej kojarzonych z Monopolis: w zielonym pasażu, na tle galerii artystycznej, przy kolorowej rzeźbie Łódź, gdzie robi sobie selfie z Julią Barygą, II wicemiss Polonia 2022 oraz w jednej z restauracji. Po drodze bohaterka mija parę zakochanych, których grają finaliści The Look of The Year 2022 - Katarzyna Trela i Fabian Kosiński. Widzowie mogę też zobaczyć fragment jej koncertu w Scenie Monopolis.

Naszym celem przy tworzeniu spotu było, aby w sposób artystyczno-filmowy oddawał ducha miejsca - zapewnia Krzysztof Witkowski, prezes zarządu Virako, inwestora Monopolis. - By pobudzał nasze emocje i zachęcał do odwiedzin Łodzi

.

W realizacji klipu zaangażowanych było blisko 60 osób, w tym obok głównych wykonawców, dwudziestu statystów, dziesięciu epizodystów, około 25 przedstawicieli produkcji - od operatorów kamer, przez oświetleniowców, po fryzjerów.