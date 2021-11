Piotrkowska w Łodzi przygotowuje się do świąt. Trwa montaż świątecznej iluminacji na deptaku Matylda Witkowska

Rozpoczął się montaż świątecznych dekoracji na ulicy Piotrkowskiej. To te same leśne motywy, co w ubiegłych latach. Będą włączone za dwa tygodnie.