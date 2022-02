PiS też chce tańszych biletów komunikacji miejskiej w Łodzi i uruchamia ankietę. Społecznicy lekko zszokowani

We wtorek (8 lutego) do prezydent Łodzi apelowali m.in. wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, wicewojewoda Piotr Cieplucha (SP) i szef klubu PiS w Radzie Miejskiej Radosław Marzec.

- W momencie trudności wynikających z trendów światowych rząd wprowadził tarczę inflacyjną, która obniża podatki na najważniejsze artykuły spożywcze, nawozy i surowce - mówi wojewoda Bocheński - Będzie to obciążenie dla budżetu państwa, na które rząd się godzi. O podobne podejście apelujemy dziś do władz Łodzi. Zamiast starać się poprawiać sytuację mieszkańców rządzący miastem sięgają do ich kieszeni. To niedopuszczalne.