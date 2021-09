Pobili i okradli 30-latka. Dwóch mężczyzn z powiatu wieluńskiego zatrzymanych

30-latek pobity i okradziony

Poszkodowany zgłosił się na policję 4 września. Do zdarzenia natomiast miało dojść cztery dni wcześniej, to przechodząc ulicą Warszawską w Wieluniu spotkał dwóch młodych mężczyzn i poprosił ich o zakup papierosów, a także zaproponował wspólne wypicie alkoholu. Mężczyźni zgodzili się, jeden z nich wziął pieniądze od 30-latka, poszedł do sklepu i kupił papierosy. Następnie cała trójka wspólnie piła alkohol.

W pewnym momencie pomiędzy mężczyznami wywiązała się kłótnia, która później przerodziła się w rękoczyny- relacjonuje Kataryna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.

30-latek został uderzony pięścią w twarz oraz kopnięty w głowę. Gdy już leżał na ziemi napastnicy wyciągnęli mu z kieszeni portfel z dokumentami i pieniędzmi w kwocie 950 złotych oraz ściągnęli z palców dwa sygnety. Straty pokrzywdzony wycenił na ponad 1700 złotych.