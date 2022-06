Pociąg marzeń. Wyjątkowa akcja Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego, która zabierze dzieci na wakacje. Dołącz do nas!

Założenia akcji

Pociąg marzeń to akcja, której głównym celem jest pomoc w zorganizowaniu letniego wypoczynku dzieciom, które z różnych powodów nie mogą sobie na to pozwolić. Dzieci z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, ale też podopieczni z rodzin dysfunkcyjnych – każde z nich zasługuje na odpoczynek i beztroskie wakacje. Współpracując z fundacjami i stowarzyszeniami, jesteśmy w stanie pomóc chociaż części z nich i wspólnie sprawić, żeby nadchodzące lato było dla nich wyjątkowe.

Nasze działanie nie byłyby możliwe, gdyby nie partnerzy biznesowi i firmy, które zdecydują się dołączyć swój wagonik do naszego Pociągu. Połowa kwoty przeznaczonej na zakup przysłowiowej cegiełki, a w naszym wypadku wagonu, pozwoli sfinansować letni wypoczynek dla podopiecznych współpracującej z nami fundacji. W zamian za wsparcie oferujemy uśmiechy zadowolonych dzieci, które wyjadą na swoje wymarzone wakacje, oraz akcję promocyjną na łamach naszego dziennika.

Na stronach papierowych wydań Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego od 24 czerwca do 12 sierpnia będziemy publikować wagoniki – każdy z logo firmy, która dołoży się do wyjazdu podopiecznych współpracującej z nami fundacji. Prezentujemy je również w Internecie.