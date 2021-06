Pod Hiszpana przewodem ŁKS startuje z treningami

Trening rozpocząć ma się o godzinie 18 na boisku hybrydowym przy al. Unii 2. Dla przedstawicieli mediów otwarte będzie pierwsze 20 minut treningu. W zajęciach raczej udziału nie weźmie Łukasz Sekulski, który dostał zgodę od władz ŁKS na szukanie sobie nowego klubu. Według naszych informacji strzelec dziewięciu goli w minionym sezonie będzie grał w Koronie Kielce, której barw bronił jeszcze w 2017 roku.

Niewykluczone natomiast, że udział w zajęciach weźmie 18-letni Janusz Nojszewski, który grał ostatnio w czwartoligowej Mazovii Mińsk mazowiecki (wicemistrz IV ligi radomsko-siedleckiej). W sezonie 2020/2021 strzelił 16 goli w meczach o punkty. Zawodnik przechodził w piątek testy medyczne w łódzkim klubie. - Z tego co mi wiadomo udział w treningu ma wziąć udział dwóch piłkarzy grających ostatnio w trzecioligowej już drużynie rezerw - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS Łódź. - Mowa om Oskarze Koprowskim oraz Mateuszu Bąkowiczu.

Obaj ci piłkarze byli wyróżniającymi się graczami ŁKS II. W meczach o punkty strzelili po osiem goli. - Nic mi natomiast nie wiadomo, żeby pojawił się jeszcze jakiś nowy zawodnik - mówi Bartosz Król. - Będą oczywiście ci, których ostatnio pozyskaliśmy.

Na środę piłkarze ŁKS Łódź zaplanowane badania wydolnościowe, a już w czwartek przed południem wsiądą do autokaru i pojadą na obóz do Woli Chorzelowskiej, w której mają trenować do 9 lipca. Do autokaru wsiądzie zapewne Duńczyk Mikkel Rygaard, który udzielił ostatnio wywiadu dla portalu Bold.dk. Piłkarz, który nie błyszczał w rundzie wiosennej mówił między innymi. – Nie żałuję przenosin do Polski. Wiedziałem bardzo dobrze, że będę miał styczność z nową kulturą i z czymś zupełnie innym. Przyzwyczajenie do tego zajęło mi trochę czasu. Oglądanie tego wszystkiego z zewnątrz jest zupełnie inne niż gdy jesteś tam w środku. Jeśli chodzi o rundę wiosenną w barwach ŁKS, to była sinusoida, czyli w górę i w dół. W ciągu sześciu miesięcy mieliśmy trzech trenerów. Dzień po wyjeździe na wakacje poinformowano nas, że do klubu trafi nowy trener. Więc zaczniemy przygotowania z czwartym trenerem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Pierwszy trener dał mi szansę gry, ale przed zwolnieniem prowadził nas tylko w trzech spotkaniach. Musiałem powalczyć o mój czas na boisku, u innych trenerów. Jestem krótko w klubie i te pół roku to nie był najłatwiejszy okres dla mnie. ą