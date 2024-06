Pogoda długoterminowa na lato 2024. Eksperymentalna prognoza pogody na lipiec i sierpień. Informacje IMGW 7.06.2024

Prognoza pogody na lato przygotowana przez IMGW. Sprawdź, jaki będzie czerwiec, lipiec i sierpień w 2024 roku według eksperymentalnej prognozy pogody? Synoptycy przygotowali prognozę na całe lato aż do września. Zobacz!

Pogoda długoterminowa na lato 2024. Eksperymentalna prognoza pogody na lipiec i sierpień Kiedy wziąć urlop? W które tygodnie wakacji będzie najlepsza pogoda? Czy tegoroczny lipiec będzie zimny i deszczowy? Czy czeka nas fala afrykańskich upałów? Niestety za wcześnie jest na aż tak szczegółowe prognozy pogody. Jednak meteorolodzy IMGW przygotowali eksperymentalną prognozę pogody na lato. Może to dać nam pewne pojęcie o tym, jaka będzie pogoda w wakacyjne miesiące.

Eksperymentalna prognoza pogody powstaje w oparciu o normy wieloletnie z ostatnich 30 lat. Synoptycy przypominają, że prognoza pogody od czerwca do września ma charakter orientacyjny. Prezentowane dane dla danego regionu czy to opady, czy temperatura są uśrednione (w przypadku temperatury jest to średnia ze pomiarów zarówno w nocy jak i w dzień).

Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. - informują pracownicy Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych IMGW.

Aby poprawnie zinterpretować przedstawianą prognozę oraz zrozumieć pojęcia „poniżej normy”. „w normie” i „powyżej normy”. prosimy zapoznać się z Często Zadawanymi Pytaniami (FAQ). Co oznaczają pojęcia „powyżej normy", „poniżej normy" i „w normie"?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów: powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz). Jakie modele prognostyczne wykorzystuje IMGW-PIB do opracowywania prognoz długoterminowych?

Opracowując końcową prognozę miesięczną, IMGW-PIB wykorzystuje własne autorskie modele IMGW-Reg i IMGW-Bayes oraz wyniki modeli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

