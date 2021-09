Policjanci ze Zgierza zatrzymali w Łodzi 42-latka. Ukrywał się w bloku, gdyż był ścigany listami gończymi

Sprawą tą zajmowali się stróże prawa z Komendy Powiatowej w Zgierzu. 24 sierpnia ustalili, gdzie przebywa 42-latek, który był poszukiwany listami gończymi dla odbycia kary więzienia za przestępstwa gospodarcze. Okazało się, że skazany zaszył się z partnerką i dzieckiem w bloku w rejonie ul. Retkińskiej w Łodzi. Stróże prawa przyjechali tam i zaczaili się pod wytypowaną klatką schodową. Podjęli obserwację.

Akcja policji w bloku na Retkini

- Po kilku minutach z bloku wyszła partnerka poszukiwanego. Kobieta poszła do sklepu, a policjanci w tym czasie dostali się na korytarz posesji. Gdy kobieta wróciła do bloku funkcjonariusze czekali pod jej drzwiami. Poprosili ją o otworzenie mieszkania, co spotkało się ze zdecydowaną odmową. Po przeprowadzonej kontroli osobistej i odnalezieniu kluczy, policjanci dostali się do mieszkania. Zaskoczony widokiem policjantów 42-latek nie chciał podporządkować się ich poleceniom. W pewnym momencie rzucił się na funkcjonariuszy z nożem. Zdecydowana postawa oraz wyszkolenie policjantów zapobiegły nieszczęściu. Mężczyzna został szybko obezwładniony i zatrzymany – informuje Marcin Fiedukowicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Podczas przesłuchania przez śledczych nożownik usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjantów, za co grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Potem – zgodnie z zaleceniem sądu – napastnik został przewieziony do zakładu karnego.