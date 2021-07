Policyjna mapa śmiertelnych wakacyjnych wypadków. Jak w tej smutnej statystyce wypada Łódzkie? Niestety nie jest najlepiej

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze - przestrzega Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Mapę wypadków znaleźć można m.in. pod następującym linkiem: KLIKNIJ TUTAJ

Jak w tej smutnej statystyce wypada województwo łódzkie? Jak wynika ze statystyk, jest niestety jednym regionów, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Policja odnotowała (dane na koniec soboty 24 lipca) 13 wypadków zakończonych zgonem uczestników. W mazowieckim doszło do 17 zdarzeń, a w dolnośląskim do 23, ale już w innych województwach o wiele mniej: w zachodniopomorskim do 7, w podkarpackim do 6, a w podlaskim do 5.