Polscy żużlowcy walczą na torze Orła w Łodzi o dziesiąte mistrzostwo Europy

Tytułu broni reprezentacja Polski, która rywalizować będzie w Łodzi z reprezentacjami Czech, Danii, Łotwy, Słowacji, Szwecji i kombinowanego teamu o nazwie Youth Europe, który będzie się składał z żużlowców Holandii, Węgier i Anglii. Reprezentacja Polski do tej pory zdobyła dziewięć razy młodzieżowe mistrzostwo Europy i podopieczni trenera Rafała Dobruckiego będą w Łodzi walczyć o dziesiąty złoty medal.

Trener kadry Rafał Dobrucki powołał trzech zawodników, którzy w dramatycznych okolicznościach (decydował bieg dodatkowy) sięgnęli po złoto w ubiegłym roku we Francji. Barw Polski w Łodzi bronić będą: Dominik Kubera (Unia Leszno), Jakub Miśkowiak (Włókniarz Częstochowa) i Norbert Krakowiak (Falubaz Zielona Góra), rolę rezerwowego pełnić będzie Mateusz Cierniak (Unia Tarnów).

- To pierwsza międzynarodowa impreza na naszym torze obok Meczu Narodów, którzy organizuje Orzeł - mówił Witold Skrzydlewski. - Cieszymy się, że w składzie kadry Polski jest nasz Jakub Miśkowiak, który w Orle Łódź zaczynał jeździć. Pamiętam pierwsze spotkanie z Jakubem w Łodzi. Przedstawił go jego wujek Robert Miśkowiak, który był naszym zawodnikiem. Poklepałem po plecach wujka i powiedziałem, że już niedługo będzie wąchał dymek za młodym. Nie pomyliłem się. Tor jest do ścigania. Nie wyobrażam sobie, aby Jakub Miśkowiak nie zrobił kompletu punktów. Na naszym torze musimy usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego.

Na zawody zapraszają FIM Europe, Orzeł Łódź i Speedwayevents.pl. Honorowy patronat nad imprezą objął europoseł Ryszard Czarnecki.

- Nasza drużyna jest prowadzona od lat przez świetnego trenera Rafała Dobruckiego - mówił w Łodzi europoseł Ryszard Czarnecki. - Jest coraz ważniejszą postacią w żużlowym środowisku naszego kraju. Zawody będą świetną okazją, by zobaczyć, ile potrafią najbardziej utalentowani żużlowcy Europy. Trzymam kciuki za naszych chłopaków. Cieszę się, że po raz kolejny na tym pięknym stadionie w Łodzi odbędą się ciekawe zawody. Cieszy mnie wzorowa współpraca z panem prezesem Witoldem Skrzydlewskim, to nasza wspólna impreza.

Trwa już sprzedaż biletów. Można je nabywać tylko w systemie online na stronie: bilety.speedwayevents.pl. Do czwartku 27 sierpnia do godz. 23.59 wejściówki można kupować w promocyjnych cenach: trybuna główna - 40 zł (w cenie także program i miejsce parkingowe), pozostałe sektory - 15 zł, bilet dziecięcy (dla osób do 7 lat) - 1 zł. Od piątku bilety będą sprzedawane odpowiednio po 50, 25 i 2 zł.

- Chcielibyśmy wrócić do Łodzi w przyszłym roku i zorganizować imprezę jeszcze wyższej rangi, ten tor zasługuje na to - mówił Maciej Polny, prezes firmy KFSport, właściciela marki Speedwayevents.pl. - Liczę na to, że nasz zespół będzie dopingowany przez dużą rzeszę kibiców. Nie będzie łatwo zdobyć złoto, taki sam cel przyświeca Szwedom i Duńczykom.