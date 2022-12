Ponad 200 morsów z całego regionu kąpało się w Warcie dla Natalki!

Była to natomiast wspólna akcja charytatywna Sieradzkiego Klubu Morsa oraz Morsów Pany ze Zduńskiej Woli. Przy okazji kąpieli zbierano do puszek pieniądze na leczenie ośmiolatki ze Zduńskiej Woli. Do akcji czynnie włączyły się morsy z całego naszego regionu.

- To akcja charytatywna dla Natalki - mówi Jacek Mikołajczyk, sternik Sieradzkiego Klubu Morsa. - Wspólnymi siłami chcemy pomóc dziewczynce w leczeniu. Jestem zbudowany faktem, że tylu nas dzisiaj jest. Pojawiło się także wielu kibicującym nam sieradzan, oni także wrzucili trochę grosza do puszek.

Natalka Mikołajczyk, 8 latka ze Zduńskiej Woli choruje na dysplazję kostną. Krzywe nóżki poza cierpieniem, powodują również problemy z chodzeniem i nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa. Na domiar złego jest często upokarzana i wyśmiewana.

- Pierwsza operacja już za nami dzięki Waszej pomocy, niestety to nie koniec! Czekamy na dalsze decyzje lekarzy kiedy będą planowane kolejne zabiegi, dzięki którym nasza córka ma szanse na życie bez bólu i przykrości - opisują sytuację dziecka rodzice Natalki Małgorzata i Mariusz.