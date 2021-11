Ponad połowa łodzian chce automatów paczkowych na osiedlu i ograniczonego ruchu aut. Tak chcą mieszkać łodzianie NOWE BADANIE

Okazuje się, że łodzianie poszukują miejsc przyjaznych do życia i stawiają na połączenie technologii z ekologią. Wybierają także nowoczesne rozwiązania, a dotyczy to zwłaszcza osób młodych, dla starszych nie jest aż tak istotne.

Panie chcą paczkomatów

Na drugim miejscu wśród oczekiwań łodzian dotyczących ich przyszłego miejsca zamieszkania znalazł się... paczkomat. To ważny element osiedla aż dla 53 proc. badanych łodzian. Co ciekawy, automaty do odbioru paczek częściej wybierają kobiety - deklaruje tak 59 proc. pań, natomiast wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 46 proc. Nie jest to zaskakujące, gdyż to kobiety częściej robią zakupy w internecie .

Ekologia ma znaczenie

Ostatnie miejsce na podium osiedlowych zachcianek łodzian zajmują kwestie ekologiczne, czyli nawadnianie wodą deszczową terenów zielonych, na co wskazało 48 proc. badanych. Na panele fotowoltaiczne stawia 42 proc. badanych, a co trzeci chciałby mieć ogródek społeczny na osiedlu.

- Wyniki badania potwierdzają, że łodzianie są bardzo świadomi zachodzących obecnie zmian, dlatego od przyszłego miejsca zamieszkania oczekują wielu rozwiązań dostosowanych do dzisiejszych czasów - zaznacza Adrian Sienicki, dyrektor ds. rozwoju Veolia Energia Łódź S.A. - Kluczowe jest dla nich ułatwianie sobie codziennych czynności, np. dzięki pobliskim paczkomatom, ale także minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Odpowiedzi w badaniu pokazały też, że różne grupy społeczne żyjąc w tym samym miejscu będą odmiennie definiować to, co jest dla nich wygodne i ważne, a to stawia nowe wyzwania przed osiedlem, które musi nadążać za potrzebami mieszkańców.

Mężczyźni a technologia

To nie koniec osiedlowych wymagań łodzian. Co piąty mężczyzna chciałby na osiedlu ładować samochody elektryczne, a 8 proc. panów stawia na carsharing. Dla kobiet są to kwestie mniej istotne, wybiera je o połowę mniej pań. technologie odgrywają zresztą duża rolę przy wyborze miejsca zamieszkania.

Co czwarty mieszkaniec Łodzi przy wyborze osiedla zwróciłby uwagę na dostępność technologii Smart, która pozwala inteligentnie zarządzać mieszkaniem. Ta technologia jest ważna dla osób młodych, wybiera ją co trzeci mieszkaniec Łodzi w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat, natomiast w gronie łodzian, którzy skończyli 45 lat, ten odsetek wynosi 20 proc.