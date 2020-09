Poprawka matury 2020. We wtorek poprawiali egzaminy maturalne

Najwięcej maturzystów, bo aż 2696 zdawało poprawkę z matematyki, 591 z polskiego, 358 z angielskiego, 23 z niemieckiego. Pojedyncze osoby miały poprawki z francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. Przypomnijmy, że maturę poprawkową mogą zdawać osoby, które przystąpiły do wszystkich przedmiotów obowiązkowych, ale jednego z nich nie zaliczyły. Jest ich w sumie 3671. Wszyscy zdawali egzamin w jednym terminie, we wtorek 8 września o godzinie 14.00. Zwykle matury poprawkowe rozpoczynały się o godz. 9.00. Wielu osobom spodobał się ten popołudniowy termin.

Egzaminy poprawkowe w województwie łódzkim organizuje 355 szkół. Trwały tylko jeden dzień i miały formę ustną. Tegoroczna matura nie wypadła dobrze. Oblał ją co czwarty zdający. W ubiegłym roku nie zdał jej co piaty maturzysta. W całym kraju egzamin maturalny zdało 74 procent uczniów, a 17 procent oblało jeden przedmiot. Także w województwie łódzkim sytuacja nie wyglądała dobrze. Z 16 227 zdających przez maturę przebrnęło pomyślnie 11763 z nich, czyli 72 proc. uczniów.1587 tegorocznych absolwentów, czyli 9,8 proc. osób w Łódzkiem, nie zdało co najmniej z dwóch przedmiotów. Nie mogli więc we wrześniu podejść do poprawki. To drugi najgorszy wynik w historii tzw. nowej matury w regionie łódzkim. Gorzej było tylko w roku 2014, gdy zdało 71 proc. maturzystów z tego roku. Zwykle zdawalność matur w województwie łódzkim wynosi około 80 procent.