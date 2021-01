Poseł Zbigniew Girzyński zawieszony w prawach członka PiS. Poseł Prawa i Sprawiedliwości zaszczepił się jako wykładowca? 27.01.2021

- We wszystkich sprawach, które nie są związane z wykonywaniem przeze mnie mandatu poselskiego, a dotyczą mojego podstawowego miejsca pracy, jakim jest UMK zgodnie z zasadami, jakie mnie i każdego wykładowcę naszej uczelni obowiązują osobą kompetentną i właściwą do udzielania informacji jest rzecznik prasowy UMK - prof. Marcin Czyżniewski - odpowiedział

Oświadczenie posła Zbigniewa Girzyńskiego

"W związku z informacjami jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej informuję, że podobniej jak inni pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymałem 22 grudnia 2020 r. list od Rektora UMK następującej treści: W związku z możliwością objęcia pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu szczepieniami przeciwko COVID-19 osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć zaszczepienia się za pośrednictwem formularza w terminie do 23 grudnia 2020 r. do godziny 13:00. "Uwaga! W tym samym terminie, tj. do 23 grudnia 2020 r. do godziny 13:00 należy dostarczyć do portierni Rektoratu wydrukowane i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to wszystkich zainteresowanych szczepieniem" - napisał Girzyński na facebooku.