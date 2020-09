Potężne centrum z biurami, mieszkaniami, handlem i usługami w Widzewskiej Manufakturze

Nabycie nieruchomości z zabytkową architekturą jest nie tylko wielkim wyzwaniem projektowo-budowlanym, ale przede wszystkim zobowiązaniem dewelopera do świadomego i odpowiedzialnego wypełnienia swojej miastotwórczej roli. Powstaną nowoczesne obiekty z prawdziwym historycznym sznytem dzięki pozostawieniu wielu oryginalnych elementów istniejącej architektury. Z pewnością odrestaurowany kompleks - oferujący jednocześnie biura, mieszkania na wynajem i lokale handlowo-usługowe - przyciągnie zarówno najemców, jak i mieszkańców Łodzi, co jest niezwykle istotne dla rozwoju miasta i dzielnicy - zaznacza Sebastian Świstak, dyrektor komercjalizacji w Cavatina Holding.

W ten sposób dawny blask odzyska doskonale znana łodzianom fabryka, którą w końcu XIX wieku zbudowali dwaj wielcy Juliusze: Heinzel i Kunitzer, zaś przed wojną należała do czołowego wówczas potentata Oszera Kohna. Prace budowlane na działce o powierzchni 4 ha zaczną się w końcu września br. Inwestor zapowiada, że obszar ten może stać się jednym z najciekawszych przykładów rewitalizacji w Polsce, a nawet w Europie.

Jak po remoncie zostaną zagospodarowane pofabryczne obiekty? W dawnej przędzalni, którą nazywano „amerykańską”, a to dlatego, że przerabiano w niej bawełnę ze Stanów Zjednoczonych, powstaną biura klasy A. Natomiast w historycznej skręcalni i przewijalni pojawią się mieszkania. W planach jest też odnowienie stuletniego parku z fontanną.

Widzewska Manufaktura to wyjątkowe miejsce o długiej, przeszło 140-letniej historii, z prawdziwym etosem pracy w tle. Przyszłość fabryki WI-MA ma dla mnie ogromne znaczenie. Dlatego szczególnie uważnie analizowałem plany inwestycyjne nowego nabywcy. Przywrócenie blasku pięknym, zabytkowym obiektom przędzalni, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowego życia i funkcji w tą przestrzeń, to najlepsze co może się temu miejscu przytrafić - uważa Stanisław Zaręba, wcześniejszy współwłaściciel Widzewskiej Manufaktury.

Projektanci zapewniają, że w ramach inwestycji zostaną wykorzystane elementy dawnych budynków pofabrycznych, jak mury ceglane i słupy żeliwne. W ten sposób na mapie Łodzi pojawi się kolejne – po Manufakturze, Ogrodach Geyera i kompleksie biurowo – mieszkalnym Fuzja na skraju dawnego imperium przemysłowego Karola Scheiblera (między ul. Milionową a ul. Tymienieckiego) - centrum „postfabryczne”.