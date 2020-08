Powszechny Spis Rolny 2020 rozpoczyna się 1 września. W Łódzkiem udział musi wziąć 135 tys. gospodarstw rolnych

Powszechny Spis Rolny 2020 - samospis internetowy

Rolnicy będą mogli wziąć udział w badaniu na trzy sposoby: za pośrednictwem samospisu internetowego, odpowiadając telefonicznie na pytania rachmistrza i wreszcie odpowiadając na te pytania osobiście, w czasie jego wizyty w gospodarstwie.

- Od 1 do 16 września będzie się odbywał tzw. samospis internetowy: rolnicy będą odpowiadać na pytania za pośrednictwem internetu i strony spisrolny.gov.pl - mówi Katarzyna Szkopiecka. - Samopis potrwa do końca badania, natomiast od 16 września do akcji wkroczą też rachmistrze telefoniczni. Dopiero od początku października rozpoczną się wizyty rachmistrzów w gospodarstwach, pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacji epidemiczna.