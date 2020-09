Pracujemy bez dzwonków, przerwy regulują nauczyciele

To będzie najtrudniejszy rok szkolny w pani życiu?

Myślę, że jeden z trudniejszych ze względu na sytuację jaką mamy w kraju i na świecie. Będzie to trudny rok dla uczniów i pracowników szkół. Wymagający wielkiej dyscypliny, empatii, solidarności w stosunku do drugiego człowieka. Trzeba znaleźć w sobie takie pokłady życzliwości, by w tych warunkach, które mamy wszystko było łatwiejsze.



Szkoła jest przygotowana na ten trudny rok?

Na tyle ile jesteśmy w stanie to tak. Mamy procedury, system dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu sportowego czy instrumentów muzycznych. Tego z czym dzieci mają do czynienia w trakcie zajęć lekcyjnych.

Jak dzieci odnalazły się w tej sytuacji?

Dzieci odnalazły się lepiej niż dorośli. Część przychodzi w maseczkach. Chcemy jak najbardziej rozluźnić sytuację w szatni. Za kilka dni młodzież to ogarnie. Jestem pełna podziwu dla rodziców, zwłaszcza tych najmłodszych klas. Pierwszoklasiści musieli sami pierwszy raz wejść do szkoły. Rodzice wykazali duże zrozumienie, grzecznie czekali, patrzyli czy wszystko w porządku. Kilka sympatycznych zdań usłyszały nauczycielki.



Dla nauczycieli to też ciężki czas, zwłaszcza tych starszych. Niektórym pewnie trudno dostosować się do nowych zasad?

Ja sama jestem starsza. I próbuje nie myśleć przez pryzmat wieku, tylko funkcjonować w rzeczywistości jaka jest. Trudno żyć w rygorze i pod dyktando koronowirusa. Nie wyobrażam sobie, by przez resztę życia żyć w strachu i panice. Myślę, że podobnie podchodzą inni nauczycieli. Nie zgłaszali ponadprzeciętnych obaw co do swojej pracy w szkole. Pracujemy bez dzwonków,przerwy są regulowane przez nauczycieli. Klasy są cały czas otwarte. Większość czasu dzieci spędzają w tych samych pomieszczeniach. Poza przemieszczaniem się do pracowni fizycznej, chemicznej czy na zajęcia z wychowania fizycznego. Na razie wygląda to dobrze.



Czego życzyć pani, uczniom i nauczycielom w nowym roku szkolnym?

Zdrowia, cierpliwości, determinacji i konsekwencji w działaniu. By nie nastąpił czas rozluźnienia.