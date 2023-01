Premiera znaczka Poczty Polskiej upamiętniającego obóz dla dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi

Znaczek o wartości 3,90 zł przedstawia dwie dziecięce postaci za drutem kolczastym. Jak podkreśla wydawca, obraz ten symbolizuje cierpienie małych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego na Przemysłowej. Autorem projektu jest Jan Konarzewski, natomiast konsultantem merytorycznym Artur Ossowski z łódzkiego Oddziału IPN.

Uczestnikami prezentacji byli m.in. prof. Piotr Gliński - wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego; Mikołaj Pawlak - rzecznik praw dziecka; Dariusz Rogut - dyrektor łódzkiego Oddziału IPN; Ireneusz Maj - dyrektor Muzeum Dzieci Polskich oraz Jerzy Jeżewicz i Joanna Maciejewska-Piotrowska - przedstawiciele Ocalałych.

- Pamięć kształtuje wspólnotę i jej tożsamość; jest niezwykle ważna dla współczesnych i następnych pokoleń - mówił wicepremier Piotr Gliński. - Dlatego powołaliśmy muzeum upamiętniające najbardziej tragiczną historię, jaką można sobie wyobrazić, czyli martyrologię dzieci. To ważne, że teraz muzeum wykazuje aktywność na wielu różnych polach, by nadrabiać zaległości w utrwalaniu pamięci dotyczącej tych strasznych wydarzeń. Do tych elementów należy znaczek przygotowany wspólnie z Pocztą Polską.