NOWE Te łóżkowe pozycje powiedzą wszystko o Twoim związku. Sprawdź, jaką parą jesteście. Relacje wpływają na pozycję we śnie

To, jak śpicie razem w łóżku, nie jest bez znaczenia. W zależności od pozycji, którą - często nieświadomie - przyjmujecie, można wysnuć wnioski na temat tego, jaką parą jesteście. Sprawdźcie, co Wasz sposób spania we dwoje mówi o Waszym związku. Opisy konkretnych pozycji znajdują się w galerii.