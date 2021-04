Prezydent Hanna Zdanowska została europejskim ambasadorem Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu

Prezydent Łodzi została ambasadorem z ramienia Porozumienia Burmistrzów. To forum, w którym działa 10 tys. samorządowców z 61 krajów i blisko współpracuje zarówno z Komitetem Regionów, który doradza Komisji Europejskiej i Radzie Europy. Dla wszystkich tych instytucji priorytetem jest wprowadzenie Zielonego Ładu, czyli neutralności klimatycznej, która w krajach UE ma stać się faktem najpóźniej w 2050 r.

- Europejski Zielony Ład i Porozumienie Burmistrzów to główne motory napędowe zmian w UE na najbliższe lata i osiągnięcia klimatycznej neutralności w 2050 r. - mówi prezydent Hanna Zdanowska. - Teraz musimy wdrożyć ich rozwiązania i narzędzia na poziomie krajowym, co wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy. Jako Ambasador Porozumienia Burmistrzów podejmuję to wyzwanie, ponieważ jestem przekonana, że bez współpracy na każdym szczeblu, nie uda się nam odbudować naszych krajów, ani osiągnąć klimatycznych celów, jakie stawia sobie Europa.