Prezydent Łodzi powołuje członków do rad nadzorczych miejskich spółek. Wśród nich są polityczni znajomi i urzędnicy miejscy

Polityczni znajomi Hanny Zdanowskiej w radach nadzorczych miejskich spółek

Do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej prezydent powołała Krzysztofa Haburę. To przewodniczący Platformy Obywatelskiej w powiecie pabianickim i pabianicki starosta, brat Krzysztofa Habury, Jarosław, jest członkiem rady nadzorczej Łódzkiego Rynku Hurtowego "Zjazdowa", w którym miasto Łódź ma ponad 20 proc. udziałów.

W poprzedniej kadencji samorządu jednym z zastępców starosty Habury był Robert Jakubowski, obecnie burmistrz Konstantynowa Łódzkiego. Prezydent powołała burmistrza do rady nadzorczej Aquaparku Fala. Przed laty Jakubowski jako dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy był mocno skonfliktowany z Witoldem Stępniem (PO), ówczesnym marszałkiem województwa, natomiast jego nominacja do rady nadzorczej potwierdza coraz lepsze relacje z prezydent Łodzi, ostatnio oboje podpisali porozumienie o wspólnym finansowaniu modernizacji linii tramwajowej Łódź - Konstantynów Łódzki, acz Jakubowski na miejskie imprezy do swego miasta zaprasza także polityków PiS.